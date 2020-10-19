أبرزها القيء والإسهال وآلام البطن.. ما هي أعراض فيروس كورونا عند الأطفال؟

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مع انطلاق العام الدراسى الجديد، الذى بدأ يوم السبت الماضى، يخشى الكثير من أولياء الأمور على أطفالهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أثناء ترددهم على المدارس، الأمر الذى قد يعرضهم للاختلاط بحالات مصابة، وانتقال العدوى إليهم.



ومع بداية ونهاية كل يوم دراسى جديد، تتجدد نوبات القلق التى تسيطر على أولياء الأمور، خصوصا فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على أبنائهم الطلاب، لكن مع تلك الأعراض قد تختلط الأمور، فربما كانت بعيدة كل البعد عن أعراض الإصابة بالفيروس، وربما كانت هى أعراض الفيروس نفسه، وهو ما يضع أولياء الأمور دائما فى موضع القلق، والشك.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز الأعراض التى تظهر على الأطفال، عند إصابتهم بفيروس كورونا المستجد:



على الرغم من أن الأعراض المرضية التى تظهر على الأطفال، حال التعرض للإصابة بفيروس كورونا، تتشابه إلى حد كبير مع الأعراض التى تظهر على البالغين، إلا أن أعراض الأطفال عادة ما تكون خفيفة، وشبيهة بأعراض الزكام، ويتعافى أغلبهم خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.



وتشمل الأعراض التى تظهر على الأطفال المصابين بفيروس كورونا ما يلى:



- ارتفاع درجة حرارة الجسم "الحمى".



- الإسهال.



- الغثيان والقىء.



- ضعف التغذية وفقدان الشهية.



آلام فى البطن.



- فقدان حاسة التذوق أو الشم.



- احتقان وسيلان فى الأنف.



- التهاب الحلق.



- السعال.



- ضيق النفس أو صعوبة التنفس.



- الصداع.



- الإرهاق.



- آلام فى العضلات.



وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن أعراض كورونا التى تظهر على الأطفال المصابين بالفيروس، كثيرة، لكن أبرزها الإسهال والقىء وآلام البطن، التى يجب اعتبارها من الأعراض الرسمية لكورونا لدى الأطفال.



وقال باحثون إنه فى حالة شعور الطفل بآلام فى المعدة يصاحبه إسهال وقىء، فإن ذلك يدعو للقلق، إذ إن تلك الأعراض تعتبر أهم العلامات البارزة التى تدل على إصابة الأطفال بالفيروس، إذ ظهرت تلك الأعراض على 97% من الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس.



ونصح الباحثون أولياء الأمور، بأنه فى حالة ظهور أى من أعراض الفيروس على الطفل، يجب على الفور الاتصال بالطبيب، وعرض الأمر عليه، مع ضرورة الإبقاء على الطفل فى المنزل وعزله وإبعاده عن الآخرين، قدر المستطاع، باستثناء الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية، أو العرض على طبيب.



ويجب على الأمهات، فى حالة إصابة أحد أطفالهم، تخصيص غرفة نوم وحماما منفصلين له عن باقى أفراد الأسرة، مع اتباع إرشادات العزل المنزلى التى يتم الإعلان عنها.



كيف تحمى طفلك من كورونا أثناء اليوم الدراسى؟



ولتجنيب طفلك خطر الإصابة بكورونا، يجب اتباع الإرشادات الوقائية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، والتى تضمنت كيفية الحماية من فيروس كورونا أثناء الدراسة، عن طريق غسل الأيدي باستمرار، وعدم وضع اليدين على الوجه، وتغطية الوجه عند العطس أو الكحة، وعدم استخدام الطالب لأدوات الغير، والتواصل مع المعلم عند شعور الطالب بأى تعب أو أعراض.



كما وجهت الوزارة نصائح عدة لأولياء الأمور، لحماية أبنائهم من فيروس كورونا، من خلال اختيار الأكل الصحى الذى يقدم لهم ما يحتاجونه من عناصر غذائية، وتشجيعهم على الرياضة والنظافة لوقايتهم، وتجنب إرسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم، ومساعدتهم على الاهتمام بصحتهم طول الوقت.