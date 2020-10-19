شوبير يكشف حقيقة توسطه لمحمد يوسف لتدريب البنك الأهلي

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رفض الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق ، ما تردد في وسائل الإعلام عن وساطته لمحمد يوسف، المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلي، ليتولى منصبه الجديد.

وغرد شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كلام منتشر أنني توسطت لمحمد يوسف لتدريب البنك الأهلي، وهو أمر غريب".

وتابع "كنت أتمنى نيل هذا الشرف، لأن يوسف مدرب محترم ومكسب لأي فريق، لكن الحقيقة أنني لم أتدخل مطلقًا وكان الأفضل أنكم تسألوا الأفاضل في نادي البنك الأهلي، بدلًا من الاستماع لسماسرة كذابين".



وترددت أنباء حول تعيين خالد جلال مدربًا للبنك الأهلي، ثم تراجع الإدارة وتعيين محمد يوسف بعد وساطة أحمد شوبير، وتولى مدرب الأهلي السابق، قيادة البنك الأهلي، خلفًا للمدرب عيد مرازيق، الذي قاد الفريق للدوري المصري الممتاز، لأول مرة في تاريخه.

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