برفقة حمو بيكا.. عمر كمال يشوق جمهوره بأغنية جديدة لهما

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".


وكان عمر كمال في الصورة برفقة الفنان حمو بيكا، وكانت عباره عن بوستر لأغنيتهما الجديدة "انتي معلمه".


وعلق عمر على الصورة قائلاً: "عمر وبيكا"، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.


صرح عمر كمال، بأنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، متابعا: "أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات، وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".


وأستكمل "كمال" حديثه قائلاً ، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.


وفي نهاية حديثه قال عمر كمال: "كلاكيت تانى مرة.. أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".
برفقة حمو بيكا.. عمر كمال يشوق جمهوره بأغنية جديدة لهما
برفقة حمو بيكا.. عمر كمال يشوق جمهوره بأغنية جديدة لهما

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