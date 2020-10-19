بعضها كردية.. السلطات التركية تحجب ٣٥٤ موقع إلكتروني

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
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أعلنت السلطات التركية حجب 354 موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، بزعم أنها تبث من الخارج، ومن بينها مواقع كردية. 

 

جاء وفق بيان صدر، عن ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.

 

وقال البيان إن "فرق فرع الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك المحافظة، بدأت في سبتمبر/أيلول الماضي في تحديد ومراقبة ومنع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت".


 
 

البيان أشار إلى أنه "تم حجب 286 موقعًا إلكترونيًا يبث من الخارج، وتتضمن أنشطة الرهان غير قانوني والفحش"، بالإضافة لـ68 موقعًا تتبع حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، ومنظومة العمل الكردستاني، وجميعا كيانات مدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.


 
 

وأضاف البيان "وفقًا للقانون رقم 5651 بشأن تنظيم عمليات البث على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البرامج، فقد تم إبلاغ هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن الـ354 موقعا وتقرر منع الوصول إليها، وحجبها".


 
 

وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة صارمة في تركيا، وتحجب السلطات مئات المواقع سنويا بينها مواقع إخبارية تبث من الخارج.

 

ومن بين أشهر المواقع التي تعرضت للحجب فترة طويلة موقع موسوعة “ويكبيديا”، الذي رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد أن أزال الموقع صفحات اعترضت عليها الحكومة التركية.


 
 

كما لم يخف أردوغان على مر السنين نفوره من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارنها من قبل بـ"سكين قاتل" ووعد سابقا بـ"القضاء على تويتر". 

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