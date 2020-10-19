بمشاركة 25 جامعة مصرية.. جامعة بنها تكرم الطلاب المشاركين في برنامج علوم وتكنولوجيا الفضاء



وأكد محافظ القليوبية أن هذا البرنامج يعد تأكيدا للدور الأساسي لوكالة الفضاء المصرية، وإيمانا من الدولة المصرية بأهمية مجال علوم تكنولوجيا الفضاء في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة.



وأوضح الهجان، أن الدولة المصرية هي الدولة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط التي بدأت في التوسع في علوم الفضاء، مؤكدًا على سعادته البالغة بدعم وكالة الفضاء المصرية بتوفير دعم مالي وميزانية كاملة لإنشاء قمر صناعي بجامعة بنها في سابقة هي الأولى من نوعها.



وتقدم المحافظ بخالص الشكر لكل الجهات الشريكة في تنظيم البرنامج وعلى رأسها جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية مقدما الشكر ايضا للطلاب والباحثين الذين قدموا مشروعات علمية متميزة، في مجال تصنيع الأقمار الصناعية، باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية، والتي جرى استيعابهم لها خلال فترة تدريبهم في البرنامج، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل لأي مبادرات أو مشروعات أو برامج تنفذها الجامعة لخدمة البحث العلمي وخدمة المجتمع.



من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على تقدير جامعة بنها لأهمية برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال والتي تلعب دورا متزايدًا في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة وتؤثر على نموها الاقتصادي وتطورها استراتيجيا بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء، خاصةً الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية، والاتصالات، واستكشاف الموارد الأرضية، والاستشعار عن بعد، ومتابعة الأحوال الجوية وفي مجالات التخطيط الزراعي، وإدارة الكوارث والأزمات، ومراقبة الأرض، وحركة النقل، والتخطيط العمراني الحضري، وهو ما يجعل من كل هذه الأنشطة مُحركًا للنمو الاقتصادي المصري مستقبلا، فضلًا عن توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الإنتاج الخاصة بالمعدات الفضائية.



واشار السعيد إلى أن جامعة بنها قد أسست شراكة استراتيجية قوية مع وكالة الفضاء المصرية بدأت بتوقيع مذكرة تعاون بين الجانبين والتي على أساسها شاركت الجامعة الوكالة في العديد من الأنشطة التي من شأنها ان تدعم برنامج الفضاء المصري لمواكبة التطورات التقنية في هذا المجال وتدريب الكوادر اللازمة لصناعة أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة.



وأضاف رئيس الجامعة ان فريق طلاب كلية الهندسة ببنها قد شارك بالتعاون مع الوكالة هذا العام من خلال مشروع التخرج وبدعم من مبادرة اكاديمية البحث العلمي مشروعي بدايتي من إنجاز 30% من بناء قمر صناعي تعليمي صغير محدد المهام، كما شاركت الجامعة الوكالة في تنظيم واستضافة يوم الفضاء بمشاركة كبيرة من الطلاب والخريجين والأكاديميين المهتمين بمجال علوم الفضاء.



وتابع السعيد، تستمر علاقة التعاون بين جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية بتنظيم واستضافة المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمقر الجامعة بالعبور والتي شارك فيها 25 جامعة مصرية حكومية وخاصة قائلا: "نتطلع دائما لاستمرار التعاون مع الوكالة ودعمها بالكوادر البشرية المؤهلة من هيئة التدريس والإمكانيات المادية والبنية التحتية بما يخدم برنامج الفضاء المصري ويحقق رؤية ورسالة الوكالة".

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، اليوم الإثنين، حفل ختام التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية.شارك في الاحتفال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.من جانبه أعرب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن سعادته بمشاركته في الاحتفال الختامي لبرنامج المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء الذي جرى تنظيمه بالتعاون مع جامعة بنها ووكالة الفضاء المصرية، والذي يعد من أهم ثمار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، والذي شارك فيه في يناير الماضي، والذي يهدف إلى نشر علوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وصقل مهاراتهم، وربط الدراسة الأكاديمية بالدراسة العملية لتخريج وإعداد طالب مؤهل لسوق العمل، يرفع اسم مصر في كافة المحافل الدولية ويكون سبيلا في الارتقاء بهذا المجال الهام الذي يقاس به تقدم الأمم وحضارتها.