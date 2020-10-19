وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير بتكلفة إجمالية 2.1 مليون جنيه، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقدت وزيرة التضامن الإجتماعي أحد المنازل بقرية الصعايدة في مركز يوسف الصديق بعد إعادة تأهيله مرة أخري، حيث تم تأثيث جميع المنازل وفرشها، وبلغت القيمة الاجمالية للمنزل الواحد 100 ألف جنيه.

وحرصت نيفين القباج علي التقاء الأسر في مركز يوسف الصديق واستمعت إلي مطالبهم، حيث وجهت ايمان أحمد ذكي وكيلة مديرية التضامن بالمحافظة ببحث طلبات المواطنين والعمل علي حلها في أسرع وقت.
وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم
وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم
وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم
وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم
وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم
وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم
وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم
وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم
وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم
وزيرة التضامن تسلم 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول في الفيوم

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