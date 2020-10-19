عمرو وهبه يمزح مع جمهوره بصوره مع طفله

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نشر الفنان عمرو وهبه صوره جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





وكان في الصورة برفقة عمرو وهبه إبنه، وعلق عمرو عليها قائلاً:"تقريباً في ريستا مسكت في ضهري" ، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.



شارك الفنان عمرو وهبه في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والمقر عرضه في السباق الرمضاني 2020.



يعد مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.