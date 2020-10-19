عمرو وهبه يمزح مع جمهوره بصوره مع طفله

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:48 م
نادين نجدي
Advertisements
نشر الفنان عمرو وهبه صوره جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وكان في الصورة برفقة عمرو وهبه إبنه، وعلق عمرو عليها قائلاً:"تقريباً في ريستا مسكت في ضهري" ، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.

شارك الفنان عمرو وهبه في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والمقر عرضه في السباق الرمضاني 2020.

يعد مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

أخبار تهمك

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 22 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 5 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 7 ساعات

صراع ثنائي ناري على ضم حميد أحداد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على مواجهات الجولة الاخيرة لمجموعة الجيزة بالقسم الثالث

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

02:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»