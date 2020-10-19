نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالي ميت حلفا بمدينه قليوب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اليوم الاثنين، كوبري مشاة ميت حلفا، استجابة إلى الشكوى المقدمة من المواطنين، وذلك في إطار الاهتمام بالتواجد بصورة يوميه بين المواطنين في الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها، وبناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه.

وكان قد تقدم شباب ميت حلفا بشكوى لنائب المحافظ، بشأن سوء حاله كوبري مشاة ميت حلفا، بوجود فتحات أعلى الكوبري قد تؤدي إلى سقوط المواطنين أثناء المرور خاصة الأطفال.

وعلى الفور جرى الاستجابة، وإجراء جولة تفقدية لمعاينة الشكوى على أرض الواقع، وجرى التواصل تليفونيا مع مسؤلي هيئة الطرق والكباري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، بالإضافة إلى تكليف رئيس المدينة بضرورة متابعه إزالة أسباب الشكوى، فضلا عن أنه سيتم إرسال فريق من هيئة الطرق لمعاينة الكوبري وحل المشكلة.

تأتى تلك الزيارة إيماءً إلى سلسلة الزيارات الميدانية التي تجريها ريان استجابةً لشكاوى وطلبات المواطنين وفحص شكواهم على أرض الواقع، حيث جرت الاستجابة الى أهالى قرى (كفر الحبش - طحله - دجوى – الدير - كفر سندنهور).
نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالي ميت حلفا بمدينه قليوب
نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالي ميت حلفا بمدينه قليوب
نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالي ميت حلفا بمدينه قليوب
نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالي ميت حلفا بمدينه قليوب
نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالي ميت حلفا بمدينه قليوب
نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالي ميت حلفا بمدينه قليوب

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