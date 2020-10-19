جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قام محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأثنين، بجولة ميدانية بمدارس إدارة شرق الفيوم، حيث تفقد عدد من المدارس ومنها مدرسة كفور النيل الإعدادية للبنات بشرق الفيوم، وذلك لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية.

تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية، حيث تفقد الصف الثالث الاعدادي وحضر حصة رياضيات بفصل 53 وناقش الطلاب علميا فى المادة، كما حضر حصة لغة إنجليزية بفصل 33، وحضر حصة مجال صناعي بفصل 23.

نبه وكيل الوزارة مشددًا بضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة ودورات المياة وحجرة الزائرة الصحية.

أشاد عبدالله بانتظام العمل، وتقدم برسالة شكر لإدارة المدرسة والسادة المعلمين الشرفاء، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".
جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية
جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية
جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية
جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية
جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية
جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية
جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية
جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية
جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية
جولة ميدانية بمدرسة كفور النيل بشرق الفيوم لمتابعة انضباط العملية التعليمية

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