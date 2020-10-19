البورصة الأمريكية ترتفع بالمستهل بدعم من أمال التحفيز

استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع مع آمال الاتفاق بشأن حزمة التحفيز.





وتفاءل المستثمرون مع استمرار المحادثات بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونجرس خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل تكثيف الجهود نحو حزمة مالية لدعم الاقتصاد.





وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مساء السبت، إنها ستمنح إدارة ترامب 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات 3 نوفمبر.





وفي الوقت نفسه، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً 40 مليون حالة مما أضعف معنويات المستثمرين.





وكشفت بيانات رسمية اليوم عن نمو اقتصاد الصين بنحو 4.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لكن بأقل من التوقعات.





وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمائة إلى 28707.7 نقطة.





كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.4 بالمائة إلى 3497.6 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 11734.8 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 93.29.