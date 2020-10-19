الهلال يضع بديل لصفقة الموسم تحسباً لفشلها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
وضعت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، خيارات بديلة في حال عدم إتمام التعاقد مع الفنزويلي سوتيلدو لاعب وسط سانتوس البرازيلي والذي كان الهلال قد عقد اتفاقا شفهيا مع ناديه.

وكشفت صحيفة"الرياضية" السعودية عن تفاوض الهلال مع الأرجنتيني لوشيانو فييتو لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، ليكون بديلا في حال عدم التعاقد مع سوتليدو.

وأوضحت أن الهلال يتفاوض أيضا مع لاعب أجنبي آخر بالإضافة إلى لاعب بالدوري الإنجليزي، دون الكشف عن هويتهما.

وكان الهلال استهل مشواره في الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على العين 1 / صفر، ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتقالات الهلال الدوري السعودي

أخبار تهمك

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صراع ثنائي ناري على ضم حميد أحداد

منذ أقل من ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 5 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تعرف على مواجهات الجولة الاخيرة لمجموعة الجيزة بالقسم الثالث

منذ 39 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

الهلال السعودي يقترب من صفقة عالمية جديدة

الهلال السعودي يستبعد التعاقد مع مدافع أجنبي جديد بأوامر من خيسوس

خيسوس يهدد مصير عمر خريبين مع الهلال السعودي

خيسوس يهدد مصير عمر خريبين مع الهلال السعودي

زيدان يضع صفقة جديدة على طاولة ريال مدريد

اتحاد جدة ينسحب من صفقة فيتشو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

02:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»