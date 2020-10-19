الهلال يضع بديل لصفقة الموسم تحسباً لفشلها

وضعت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، خيارات بديلة في حال عدم إتمام التعاقد مع الفنزويلي سوتيلدو لاعب وسط سانتوس البرازيلي والذي كان الهلال قد عقد اتفاقا شفهيا مع ناديه.





وكشفت صحيفة"الرياضية" السعودية عن تفاوض الهلال مع الأرجنتيني لوشيانو فييتو لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، ليكون بديلا في حال عدم التعاقد مع سوتليدو.





وأوضحت أن الهلال يتفاوض أيضا مع لاعب أجنبي آخر بالإضافة إلى لاعب بالدوري الإنجليزي، دون الكشف عن هويتهما.



