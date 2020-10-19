تأجيل محاكمة عامل رخام قتل ضابط شرطة عمدا بمصر القديمة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:31 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة "ملاك.م" عامل رخام بتهمة قتل ضابط شرطة عمدًا فى مصر القديمة، لجلسة 16 نوفمبر المقبل لاستجواب الطبيب الشرعى.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالسلام يونس وبعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومحمود عبدالرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم "ملاك.م"، عامل رخام، تهمة قتل المجني عليه "م.س" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجني عليه، فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي إحراز بدون ترخيص سلاح ناري "مششخن" "مسدس فرد الإطلاق"، كما أحرز المتهم عددا من الطلقات النارية تستخدم في السلاح المذكور.

كما شرع المتهم في سرقة السلاح الميري والطلقات النارية الخاصة بالمجني عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب بضبطه متلبسا بجريمته.

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