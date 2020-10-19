الرجاء يستعيد رباعي الفريق قبل مباراة العودة أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد محمد عرسي رئيس اللجنة الطبية لفريق الرجاء المغربي، أن مدافع الفريق عبد الرحيم شاكير، أصبح جاهزاً للمشاركة أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الذي غاب امس في مباراة الذهاب والتي فاز بها الزمالك بهدف نظيف.













وقال عرسي ، في تصريحات نقلها موقع "le360 sport" المغربي: "جمال سلامي المدير الفني للأخضر، سيكون متاحا له الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الذين غابوا عن مبارة الأمس أمام الزمالك، بعد أن أبعدتهم الإصابة عن المواجهة المذكورة".





وتابع: "بات في حكم المؤكد مشاركة المدافع عبد الرحيم شاكير، الذي كان مرشحا للمشاركة في مباراة أمس، مبرزا أنه تم إبعاده في أخر لحظة لضمان جاهزيته لمباراة الإياب، السبت المقبل" .





وأضاف: "إلى جانب شاكير سيستعيد مدرب الرجاء كل من عمر بوطيب والليبي سند الورفلي وعبد الجليل اجبيرة".













وحقق الزمالك فوز غالي على الرجاء بهدف دون رد، من توقيع المهاجم المغربي أشرف بنشرقي أمس على ملعب محمد الخامس في مدينة الدارالبيضاء، ويحل الفريق المغربي ضيفا على الزمالك يوم السب المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال.



