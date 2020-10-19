الأرصاد تحذر: سقوط أمطار ونشاط للرياح على هذه المناطق غدا

طقس الثلاثاء نهارًا:



طقس الثلاثاء ليلًا:



الظواهر الطبيعية:





أمطار متوسطة (80% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الغربية (سيوة والسلوم ومطروح والضبعة) تكون خفيفة على الإسكندرية.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.



وقال شاهين خلال لقائه مع الإعلامية فرح سعيد ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن هيئة الأرصاد نوهت عن حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ستشهدها البلاد خلال الأيام الستة المقبلة، مشيرا إلى أن حالة الطقس غير المستقر ستبدأ من غد الثلاثاء حتى الأحد.



وأوضح أن موجة الطقس غير المستقر ستبدأ الثلاثاء بأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية كالسلوم ومطروح وقد تمتد إلى الإسكندرية، مع زيادة الأمطار نهاية الأسبوع ووصولها إلى القاهرة وشمال الصعيد، مشيرا إلى أن الأمطار ستكون أكثر غزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري.



ولفت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام الستة المقبلة حيث ستراوح على القاهرة ما بين 25 و29 درجة ابتداء من الخميس حتى الأحد.



وحول موعد ارتداء المواطنين "الجاكيت" عقب، "مصر تشهد تغيرا تدريجيا في الطقس، ولن نتحدث عن ارتداء الجاكيت قبل شهر يناير، الأهم الآن مراعاة ارتداء الملابس الخريفية".



ولفت شاهين إلى أن درجات الحرارة تتراوح اليوم الاثنين ما بين 28 و29 على السواحل الشمالية، و31 و32 على القاهرة والوجه البحري، و34 على شمال الصعيد، وما بين 37 و38 على جنوب الصعيد.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط احيانًا على القاهرة.شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.طقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.شبورة مائية صباحًا طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية.طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء.