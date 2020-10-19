نشرة حوادث الفجر: حقيقة قيام بعض سائقى مركبات "التوك توك" بخطف الأطفال

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:21 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

أحكام رادعة لـ 76 طبيبًا لاهمالهم ثلاجات حفظ الموتى

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في أكبر قضية تأديبية متهم بها ٧٦ طبيب بشري وممرضين وعمال خدمات وآخرين في إهمال ثلاجات حفظ الموتي، وتقاعس فريق مكافحة العدوى عن أداء أعمالهم من عام ٢٠١٣ حتي ٢٠١٦، فيما تقاعس آخر عن إعدام ٢٥٠٠ سرنجة منتهية الصلاحية معبأة بكيس أسود. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إصابة 8 أشخاص في حادث محور الأوتوستراد

تسبب حادث حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل، أعلى امتداد محور الأوتوستراد، بنطاق مدينة 15 مايو في إصابة 8 أشخاص. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النائب العام يأمر باتخاذ اللازم قانونا بشأن بطلة "ضارب عليوي"

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة البلاغ المقدم من المستشار أشرف فرحات المحامي ضد الراقصة ليندا مارتينو بطلة كليب "ضارب عليوي" للمطرب مصطفى شوقي.. الي نيابة وسط القاهرة للإتخاذ اللازم قانونا والتحقيق ـ بحسب تصريحات مقدم البلاغ. ولمزيدمن التفاصيل اضغط هنا

المؤبد والعزل من الوظيفة لمسئول بأحد البنوك لاستيلائه على 23 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بمعاقبة موظف فى بنك وآخر بالسجن المؤبد، بتهمة تسهيل الاستيلاء على 23 مليون جنيه من رصيد أحد عملاء البنك وألزمت المتهمين برد المبلغ وعزل المتهم الأول من وظيفته. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كشف حقيقة تداول منشور قيام سائقي مركبات الـ"توك توك" بخطف الأطفال

تداول مستخدمي موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك )، منشورًا يتضمن التحذير من قيام بعض سائقى مركبات التوك توك بخطف الأطفال، والإشارة إلى محاولة سائقان توك توك خطف طفل وطفلة من والدتهما بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تعاملات بـ2 مليون جنيه.. ضبط شخص لإتجاره مع عمه في العملة

واصلت جهزة وزارة الداخلية تجهودها فى ضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام عامل - "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية "، نجل شقيقه حاصل على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز أبو تشت بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الأول وإرسالها للثانى بحوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تأجيل محاكمة الفنان رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين تأجيل محاكمة الفنان رامى صبرى، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و566 جنيه للضرائب العامة، لجلسة 9 نوفمبر للاطلاع على تقرير الخبير. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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