5 نصائح للوقاية من كورونا أثناء تغذية الطلبة في المدارس

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:19 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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تتابع وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، من خلال تنفيذ بنود خطة تأمين الطلاب، والضوابط الصحية التى ينبغى توافرها فى المنشآت التعليمية، لحماية الطلاب والمعلمين، من الإصابة بالأمراض المعدية، وخصوصا فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وتحرص الوزارتان على متابعة تطبيق تلك الإجراءات، منذ بدء العام الدراسى الجديد، يوم السبت الماضى، لتجنيب الطلبة، وجميع العاملين فى منظومة التعليم، خطر الإصابة بكورونا، إلى جانب إصدار توجيهات، ونصائح دورية، تتعلق بتلك الإجراءات الواجب اتباعها فى المدارس.

وفى هذا الإطار، أصدرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أثناء تغذية الطلبة بالمدارس، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:

- عند توزيع الوجبات المدرسية، يراعى قيام المسئولين عن التوزيع بارتداء الكمامة والقفازات النظيفة.

- التباعد بمسافة لا تقل عن متر فى الأماكن التى تقدم الوجبات بالمدرسة.

- يجب أن يتناول كل طالب وجبته الخاصة التى أحضرها من المنزل.

- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد.

- استخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.

كانت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، قد أعلنت إرشادات وقائية للعام الدراسي الجديد، تضمنت كيفية الحماية من فيروس كورونا أثناء الدراسة، عن طريق غسل الأيدي باستمرار، وعدم وضع اليدين على الوجه، وتغطية الوجه عند العطس أو الكحة، وعدم استخدام الطالب لأدوات الغير، والتواصل مع المعلم عند شعور الطالب بأى تعب أو أعراض.

ووجهت الوزارة نصائح عدة لأولياء الأمور، لحماية أبنائهم من فيروس كورونا، من خلال اختيار الأكل الصحى الذى يقدم لهم ما يحتاجونه من عناصر غذائية، وتشجيعهم على الرياضة والنظافة لوقايتهم، وتجنب إرسالهم للمدرسة إذا ثبت ارتفاع درجة حرارتهم، ومساعدتهم على الاهتمام بصحتهم طول الوقت.

ولحماية الطلاب من فيروس كورونا أثناء فترة تواجدهم في المدرسة، شددت الوزارة على تنظيف المدرسة جيدا، وتعقيم أدوات الطلاب، وتهوية الفصول جيدا، والحفاظ على مسافات آمنة بين الطلاب، وقياس حرارة جميع الطلاب كل صباح، وتذكرة الطلاب دائمًا بالإرشادات الوقائية.

كما وضعت الوزارة ضوابط لغلق المنشآت التعليمية فى حالة حدوث إصابات بالكورونا، إذ يتم غلق الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكدة فى نفس الفصل خلال أسبوعين، ويتم الغلق لمدة 28 يوما وتتخذ القرار كل من الإدارة الصحية والتعليمية، ويتم غلق المدرسة عند غلق أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، ويتم الغلق لمدة 28 يوما بواسطة مديريتى الصحة والتعليم، أما عند غلق مجمع مدارس ثم حدوث مؤشر غلق أكثر من فصل بأى من المدارس فى ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملا لمدة 28 يوما بواسطة مديرتى الصحة والتعليم، وغلق مدرسة قرية أو مدينة، يتم بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحى على أحد القرى أو المدن.

ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحى المقرر، ويتم غلق مدارس محافظة تبعا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائى قد يتم اتخاذ قرار بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يوما وقد تمتد وفقا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة.

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