ضبط موظف حي بالمنصورة لتحصيله أموال من عامل خردة لعدم تحرير مخالفة له

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بأحد أحياء مدينة المنصورة بالدقهلية لقيامه بالإشتراك مع آخر عامل بذات الجهة "جارى ضبطه" بإستيقاف "عامل خردة" أثناء إستقلاله مركبة "تروسيكل"، وأخذ مبلغ مالى منه مقابل عدم تحرير محضر له لقيامه بجمع الخردة بإحدى المناطق بمدينة المنصورة بدون تصريح.



وبمواجهته قرر بأنه أثناء قيامه والعامل بحملة إشغالات بالمنطقة المشار إليها شاهدا المجنى عليه حال قيامه بمزاولة مهنة بدون ترخيص فقام العامل بأخذ المبلغ المشار إليه نظير عدم تحرير محضر ضد وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

