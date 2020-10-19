جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق



التقى خلالها بعدد من طلاب الكليتين أستعرض لهم طبيعة فيروس كوفيد 19، ومدى خطورته وانه فيروس يهدد جميع الفئات العمرية ولا يستثني فئة عمرية او اصحاب امراض معينة موجها جميع الطلاب بضرورة اتخاذ كافة سبل الوقاية التي من شأنها الحفاظ علي صحتهم.



كما طالب سيادته جميع المتواجدين بضرورة توعية زملائهم للحفاظ علي ارتداء الكمامة ليكونوا سفراء للتوعية الطبية التي تقوم الجامعة بنشرها طوال الوقت عبر فرق مكافحة العدوي بمستشفيات جامعة عين شمس.



وأخيرا اكد سيادته أن إدارة الجامعة سوف تقوم بمنع أي طالب من دخول الحرم الجامعي دون أرتداء كمامة وانها بصدد اتخاذ اجراءات صارمة تجاه كل من يتهاون في ارتداء كمامته، وذلك حرصا من الجامعة علي سلامة الطلاب وذويهم.



واختتم سيادته حديثه للطلاب بأن في ايديهم حماية انفسهم وزملائهم واسرهم مع ثقته في شخصية طالب جامعة عين شمس العريقة والتي ستختار بالتأكيد الانحياز إلى العقل والمنطق.



وقد رافقة خلال الجولة ا. د ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بالالتقاء بطلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق أُثناء محاضراتهم.

قام الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بكليتي الاداب والحقوق للوقوف على مدى استعداد الكليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى ومدى أتخاذهم كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الصحية المحيطة وذلك حفاظا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب ووقايتهم من انتشــار فيروس كوفيد 19 وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.