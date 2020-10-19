جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:11 م
الجولة
الجولة
أية حمروشي
Advertisements
قام الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بكليتي الاداب والحقوق للوقوف على مدى استعداد الكليات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى ومدى أتخاذهم كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الصحية المحيطة وذلك حفاظا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب ووقايتهم من انتشــار فيروس كوفيد 19 وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

التقى خلالها بعدد من طلاب الكليتين أستعرض لهم طبيعة فيروس كوفيد 19، ومدى خطورته وانه فيروس يهدد جميع الفئات العمرية ولا يستثني فئة عمرية او اصحاب امراض معينة موجها جميع الطلاب بضرورة اتخاذ كافة سبل الوقاية التي من شأنها الحفاظ علي صحتهم.

كما طالب سيادته جميع المتواجدين بضرورة توعية زملائهم للحفاظ علي ارتداء الكمامة ليكونوا سفراء للتوعية الطبية التي تقوم الجامعة بنشرها طوال الوقت عبر فرق مكافحة العدوي بمستشفيات جامعة عين شمس. 

وأخيرا اكد سيادته أن إدارة الجامعة سوف تقوم بمنع أي طالب من دخول الحرم الجامعي دون أرتداء كمامة وانها بصدد اتخاذ اجراءات صارمة تجاه كل من يتهاون في ارتداء كمامته، وذلك حرصا من الجامعة علي سلامة الطلاب وذويهم.

واختتم سيادته حديثه للطلاب بأن في ايديهم حماية انفسهم وزملائهم واسرهم مع ثقته في شخصية طالب جامعة عين شمس العريقة والتي ستختار بالتأكيد الانحياز إلى العقل والمنطق.

وقد رافقة خلال الجولة ا. د ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بالالتقاء بطلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق أُثناء محاضراتهم.
جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق
جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق
جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق
جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق
جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق
جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق
جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق
جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق
جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق
جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس بكليتي الآداب والحقوق

أخبار تهمك

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مواجهات الجولة الاخيرة لمجموعة الجيزة بالقسم الثالث

منذ 42 دقيقة

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 5 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 7 ساعات

صراع ثنائي ناري على ضم حميد أحداد

منذ أقل من ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

02:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»