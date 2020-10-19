ضبط شخص لتحريضه المواطنين على عدم دفع رسوم عبور الطرق

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالعبور من إحدى بوابات تحصيل الرسوم المستحدثة دون دفع الرسوم المقررة، وقيامه من خلال الفيديو بتحريض المواطنين على عدم دفع الرسوم.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وتم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته (هاتف محمول - فلاش ميمورى "محمل عليهما مقطع الفيديو المشار إليه")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

