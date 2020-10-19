محافظ القاهرة يكشف تفاصيل 3 ساحات انتظار جديدة بمصر الجديدة والنزهة



وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بإقامة أى عقار فى القاهرة لا يلتزم بالإشتراطات البنائية التى توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الإنتظار الخاطىء بالشوارع.



محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بصلاح سالم



تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم، والتي تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول ٨ كم.



ولفت محافظ القاهرة، أن هذه المنطقة هى أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه، خاصة حول التمثال الأثرى الذي يتوسط الجزيرة الوسطى.



وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وتتضمن استخدام الإضاءة الحديثة فى إبراز أعمال التشجير.



تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإنشاء ٣ ساحات انتظار بمصر الجديدة والنزهة، فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لخلق أماكن إنتظار لاستيعاب السيارات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية خاصة الشوارع المحيطة بالمحاور الجديدة التى تم انشائها بالعاصمة لتيسير الحركة المرورية.وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة انتهت من انشاء ساحتى انتظار الميريلاند والنزهة بمصر الجديدة بطاقة استعابية 225 سيارة.ويبلغ مسطح ساحة الميريلاند 4500 م2 وتقع بتقاطع شارع نهرو مع شارع شهاب الدين خفاجة ، فى حين يبلغ مسطح ساحة أبو بكر الصديق 250 م2 وتقع فى تقاطع أبو بكر الصديق مع شارع هارون.وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يجرى حاليًا انشاء ساحة انتظار بحى النزهة تسع 400 سيارة فى المنطقة الواقعة بشارع المنتزه بجوار محطة مترو ألف مسكن وذلك للتسهيل على رواد مترو الأنفاق وايجاد أماكن لاستعاب سيارات قاطنى المنطقة.وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية.