طبطبة حسين الجسمي تصل لـ 211 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"







بالإضافة إلى"شير"، الجمهور للأغنية عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.





أغنية "بالبنط العريض" من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.





وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك".





"بدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبه.. واقوى لو ما انتش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".



مازال النجم حسين الجسمي، يحصد نجاحات أغنيته الأخيرة"بالبنط العريض" حيث وصلت نسب مشاهدها ل211 مليون عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".