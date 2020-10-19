طبطبة حسين الجسمي تصل لـ 211 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
مازال النجم حسين الجسمي، يحصد نجاحات أغنيته الأخيرة"بالبنط العريض" حيث وصلت نسب مشاهدها ل211 مليون عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".


بالإضافة إلى"شير"، الجمهور للأغنية عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.


أغنية "بالبنط العريض" من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.


وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك".


"بدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبه.. واقوى لو ما انتش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على مواجهات الجولة الاخيرة لمجموعة الجيزة بالقسم الثالث

منذ 39 دقيقة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ يوم

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 22 ساعة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 7 ساعات

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ثنائي ناري على ضم حميد أحداد

منذ أقل من ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

02:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»