إنتر ميلان يخطط لخطف نجم ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى لإغراء ريال مدريد من أجل التخلي عن مدافعه الفرنسي رافائيل فاران في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن النادي الإيطالي مستعد للتخلي عن لاعب أو إثنين من فريقه من أجل الحصول على خدمات الفرنسي فاران نجم الملكي.





وأوضح الموقع الإيطالي أنه من بين الأسماء التي يقترحها إنتر ميلان على ريال مدريد ثنائي خط الوسط ستيفانو سينسي والدنماركي كريستيان إيركسن.





وألمح الموقع الإيطالي أن إيركسن كان يعتبر لفترة طويلة هدف من أهداف ريال مدريد ولكن إهتمام الميرينجي به تراجع خاصة بعد انخفاض مستواه في فترته الأخيرة مع توتنهام الإنجليزي.



