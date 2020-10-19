صراع ثلاثي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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اشتعل بشكل كبير الصراع على جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة عقب مباريات الأمس الأحد 18 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة البريميرليج لموسم 2020/2021.

ويحتل دومينيك كالفيرت لوين نجم نادي إيفرتون حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 أهداف متساويا مع سون هيونج مين نجم نادي توتنهام في نفس عدد الأهداف ويليهم محترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 6 أهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي:

1-دومينيك كالفيرت لوين.. 7 أهداف
2- سون هيونج مين.. 7 أهداف
3- محمد صلاح.. 6 أهداف
4- جيمي فاردي .. 5 أهداف
5- هاري كين .. 5 أهداف
6- نيل موباي .. 4 أهداف
7- كالوم ويلسون.. 4 أهداف
8- داني إينجز .. 4 أهداف
9- ساديو ماني.. 4 أهداف
10- ويلفريد زاها .. 4 هدف
11- باتريك بامفورد .. 3 أهداف

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