صراع ثلاثي.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

اشتعل بشكل كبير الصراع على جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خاصة عقب مباريات الأمس الأحد 18 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة البريميرليج لموسم 2020/2021.





ويحتل دومينيك كالفيرت لوين نجم نادي إيفرتون حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 أهداف متساويا مع سون هيونج مين نجم نادي توتنهام في نفس عدد الأهداف ويليهم محترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 6 أهداف.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي:





1-دومينيك كالفيرت لوين.. 7 أهداف

2- سون هيونج مين.. 7 أهداف

3- محمد صلاح.. 6 أهداف

4- جيمي فاردي .. 5 أهداف

5- هاري كين .. 5 أهداف

6- نيل موباي .. 4 أهداف

7- كالوم ويلسون.. 4 أهداف

8- داني إينجز .. 4 أهداف

9- ساديو ماني.. 4 أهداف

10- ويلفريد زاها .. 4 هدف