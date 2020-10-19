موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي الوداد المغربي، مساء الجمعة المقبلة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي أمام الوداد، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وحقق الأهلي فوزًا مهمًا في ذهاب البطولة أمام الوداد بالمغرب، بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما كل من محمد مجدي أفشة وعلي معلول.





ويواجه الأهلي لمواجهة الرجاء يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس HD7".



