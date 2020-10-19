بدون رونالدو.. بيرلو يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة دينامو كييف

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة فريق نادي دينامو كييف في أوكرانيا غداً الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.


وشهدت القائمة عودة الدولي الويلزي آرون رامسي الذي غاب عن اللقاء الأخير للبيانكونيري بسبب الإصابة فيما يغيب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي: 

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون

الدفاع: كيليني، بونوتشي، دانيلو، كوادرادو، ديميرال، فرابوتا

الوسط: آرثر ميلو، رامسي، كييزا، رابيو، بنتانكور، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي

الهجوم: ألفارو موراتا، باولو ديبالا

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