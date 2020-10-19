عمرو دياب يستعد لطرح "أهه أهه" عبر"يوتيوب"







أغنية "أهه أهه"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.





وطرح الهضبة برومو الأغنية، منذ أيام وحققت نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب" وتصدرت الترند أيضًا.







في سياق آخر وجه الهضبة عمرو دياب، رسالة شكر للإعلامي إبراهيم عيسى، عقب الاشادات التي تلقاها منه على هامش إحدى حواراته الصحفية، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "إلى الاستاذ ابراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة)؛ كل الشكر والتقدير استاذي ابراهيم عيسى".



يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "أهه أهه"، خلال الساعات المقبلة وذلك عبر قناته بموقع الفيديوهات"يوتيوب".