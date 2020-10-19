مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 1% في ختام جلسة اليوم

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.07% خاسراً 15.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيممة 1.3 مليون دينار بحريني.









وهبط سوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 70.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.15%، بنك البحرين الإسلامي بنسبة 5%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.35%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.5%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%.