مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 1% في ختام جلسة اليوم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:14 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.07% خاسراً 15.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيممة 1.3 مليون دينار بحريني.


 وهبط سوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 70.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.15%، بنك البحرين الإسلامي بنسبة 5%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.35%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.5%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.67%.

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