إيران تسجل 337 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيران، تسجيل 337 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 534631 حالة، بعد تسجيل 4251 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة الإيرانية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 4.103 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 526.490، منهم 4.721 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 253 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 30.123".

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 423.921، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 4.482.263.

وأعلنت الصحة الإيرانية، أن 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير وهي :

27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، كردستان.

و3 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : هرمزغان، فارس، غلستان.