إيران تسجل 337 حالة وفاة جديدة بكورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:13 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في إيران، تسجيل 337 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

 

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 534631 حالة، بعد تسجيل 4251 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة الإيرانية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 4.103 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 526.490، منهم 4.721 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 253 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 30.123".

 

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 423.921، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 4.482.263.

 

وأعلنت الصحة الإيرانية، أن 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير وهي :

 

27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، كردستان.

 

و3 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : هرمزغان، فارس، غلستان.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا فيروس كورونا اصابات كورونا إيران

أخبار تهمك

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أمير عزمي مجاهد يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات خالد جلال مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ ساعة

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ ساعتين

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إيران تسجل 2028 إصابة جديدة و126 وفاة بفيروس كورونا

إيران تسجل 2113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل 2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران تعلن تسجيل 1858 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل 129 حالة وفاة و2063 إصابة جديدة بكورونا

وفيات كورونا في إيران تتجاوزت 24 ألفا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»