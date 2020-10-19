تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي للمؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.35% خاسراً 76.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5609.28 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% خاسراً 96.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6218.92 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.83% خاسراً 36.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4398.42 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.93% خاسراً 41.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4454.71 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 314.8 مليون سهم بقيمة 66.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.5 ألف صفقة.









وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.82%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 1%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%.