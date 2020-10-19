وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مشروع معالجة مخاطر انهيار هضبة "أم السيد"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومرافقوهم، ثانى أيام الجولة التفقدية بالمحافظة، بتفقد مشروع معالجة مخاطر انهيار  هضبة أم السيد بشرم الشيخ، والذى ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

وقام وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، بجولة بحرية لتفقد أعمال معالجة مخاطر انهيار  هضبة أم السيد، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن الأعمال التى تم وجار تنفيذها، وتبلغ تكلفة المشروع 185 مليون جنيه، حيث يبلغ طول حافة الهضبة من ناحية البحر 14 كم، وطول المنطقة الأكثر خطورة 4 كم، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 75 %، وجار دراسة باقى حافة الهضبة، وهى مناطق أقل خطورة، لتحديد آليات التعامل معها.

وقال الوزير: المشروع عبارة عن 9 قطاعات بمحيط حافة الهضبة تتم معالجاتها بالأساليب التالية:القطع والتنظيف للسطح الظاهري للصخور- أعمال القطع والإزاحة والتهذيب وتشكيل الميول وعمل مصاطب وعمل الحماية بالتدبيش- إعادة ملء الفراغات والتشققات بالخرسانات- أعمال تدعيم باستخدام المسمار الصخري وأعمال الخرسانة المرشوشة والشبك الصلب.


وفى نهاية الجولة اصطحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، فى جولة بجامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، حيث تجول الوزير بالجامعة، واستمع إلى شرح عن الكليات والتخصصات المختلفة والبرامج التعليمية التى تقدمها الجامعة لطلابها هذا العام.

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