بهذه الكلمات.. صفية العمري تشكر كل من قدم واجب العزاء في شقيقها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
قامت الفنانة صفية العمري بتوجيه رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء في شقيقها، حيث كتبت: شكرا لكل من قدم واجب العزاء في وفاة شقيقي رجل الاعمال عبد السلام العمري العزاء اقتصر علي الاسرة و المقربين فقط حرصا على التباعد الاجتماعي و لمراعاة التدابير الاحترازية.. جزاكم الله خيرا ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم.


وأعلنت صفية العمري، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام عن وفاة شقيقها، قائله: "انا لله وانا اليه راجعون اخويا الغالي في ذمة الله نسأل الله أن يتغمده برحمته".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفية العمرى فى الدراما التليفزيوينة المصرية هو الجزء السادس مسلسل "ليالى الحلمية "، والذى تم عرضه عام 2016 وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم إلهام شاهين وهشام سليم وسميرة عبد العزيز ومن إخراج مجدى أبو عميرة.

.
من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

أخبار تهمك

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 21 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

02:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»