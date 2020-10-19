"ميركل" تدعو لتحسين شروط التجارة مع آسيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
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أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن هناك إمكانات كبيرة يمكن استغلالها في العلاقات الاقتصادية مع الدول الآسيوية.

وبحسب "الألمانية" قالت ميركل في رسالة فيديو مقتضبة لمؤتمر لجنة آسيا-الباسيفيك للاقتصاد الألماني في برلين إنه يتعين تحسين الشروط الإطارية، مثل المساواة في المعاملة والشفافية وسيادة القانون وحماية الملكية الفكرية.

وذكرت ميركل أن جائحة كورونا أظهرت مدى أهمية التعاون الدولي ومدى إلحاح تعزيزه، مضيفة أن الحكومة الألمانية تدرك الأهمية العالمية المتزايدة للأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، موضحة أن هناك آفاق جديدة تتفتح أمام التجارة الخارجية الألمانية، ليست فقط في التجارة مع الصين.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، طلب الاتحاد الأوروبي من الصين تقديم تنازلات كبيرة قبل الانتهاء من المفاوضات حول اتفاقية الاستثمار. وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورزولا فون دير لاين، عقب محادثات قادة الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الصيني شي جين بينج إنه إذا كان من المقرر التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام، كما هو مخطط، فلا يزال يتعين على الصين أن تفعل الكثير بشأن قضايا الوصول إلى الأسواق والتنمية المستدامة.

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