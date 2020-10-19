وكيل البرلمان: مجلس النواب المقبل سيتحمل عبء كبيرا (فيديو)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب القادم عليه عبء كبير جدًا، فهناك مجموعة من التشريعات ننتظر خروجها للشعب المصري.

وأضاف "وهدان"، خلال حواره مع برنامج "حكاية جديدة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن من أهم التشريعات المنتظرة قانون المحليات، وهناك رغبة في إصدار تشريع خاص بانتخابات المحليات، وأخر خاص بالإدارة المحلية والفصل بين الإثنين.

وأوضح، أن قانون الإدارة المحلية يعالج الكثير من المشكلات باعتباره اكثر مرفق يتعامل معه المواطنين من خلال النظافة والبناء وتراخيص البناء والرصف، مشددًا على أننا بحاجة لتشريع يطبق اللامركزية في المحليات، والتي تنقسم لجزء مالي وأخر إداري يتم الفصل بينهم بحيث يكون للمحافظ السلطة في اتخاذ قرارات بكافة مناحي المحافظة، منوهًا بأن قانون الإدارة المحلية مرهون بخطة الدولة الكاملة لترسيم الحدود، مشددًا على أن ترسيم الحدود بين المحافظات أمر هام وضروري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدأ عملية التصويت للمصرين بالخارج لانتخابات مجلس النواب من اليوم الإثنين 19 أكتوبر، في التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وأكدت الهيئة أن عملية التصويت للمصرين بالخارج تستمر ليومي 19 و20 أكتوبر، وتتم خلال البريد السريع، وإرسال الأظرف الخاصة بهم إلى البريد بكل دولة، على أن تستقبل السفارات المصرية بالدول الأظرف خلال أيام 21،22، 23 أكتوبر.

وترصد "الفجر" في السطور التالية الخطوات الصحيحة لعملية التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب:

١- ينبغي اولا طباعة بطاقات التصويت والإدلاء بالصوت.

٢-على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية ببطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي.

3- يقوم الناخب بانتخاب القائمة ببطاقة الاقتراع المخصصة لنظام القوائم.

4- ينبغي علي الناخب وضع بطاقتي الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أي معلومة أو بيانات من الخارج.

5- يتم وضع المظروف الصغير داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت.

6- يدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها.

7- يتم بعد ذلك إرسال الأوراق للجنة الانتخابية عن طريق البريد المستعجل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 20 ألفًا و432 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، لإجراء انتخابات مجلس النواب في المرحلتين، من بينها 10 آلاف و140 لجنة انتخابية للمرحلة الأولى، و10 آلاف و292 لجنة للمرحلة الثانية.

وزادت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عدد اللجان الانتخابية عن عدد لجان انتخابات مجلس الشيوخ التي تمت على مرحلة واحدة في 14 ألفا و92 لجنة فقط، نظرا لكثرة عدد الدوائر الفردية في انتخابات مجلس النواب، حيث تبلغ 143 دائرة بالنظام الفردي، فضلا عن الوقاية من انتشار فيروس كورونا أثناء عمليات التصويت، وزيادة عدد الناخبين في قاعدت البيانات.

وحدثت الهيئة الوطنية وجهازها التنفيذي قاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه تم إعادة توزيع الناخبين على اللجان الفرعية التي تم تحديدها، وتم مراعاة مبدأ التوطين للناخبين بحيث يكون كل ناخب قريب من اللجنة الفرعية التابع لها محل إقامته قدر المستطاع، وأن تكون كل أسرة مجمعة في لجنة واحد – إن أمكن- مع العمل على توزيع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان التي تقع في الطوابق الأرضية بمراكز الاقتراع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكيل البرلمان مجلس النواب بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ ساعة

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ ساعتين

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أمير عزمي مجاهد يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات خالد جلال مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الأحد.. انطلاق أول أيام التصويت بالبريد للمصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

بيان مهم للمصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس الشيوخ

انفوجراف.. الحكومة توضح خطوات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

وزيرة الهجرة: يمكن للمصريين بالخارج التصويت بالبطاقة الشخصية "منتهية الصلاحية"

في التصويت بانتخابات الشيوخ.. 7 ممنوعات على المواطنين

الخارجية تستعرض سير التصويت بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»