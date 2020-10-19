وكيل البرلمان: مجلس النواب المقبل سيتحمل عبء كبيرا (فيديو)

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب القادم عليه عبء كبير جدًا، فهناك مجموعة من التشريعات ننتظر خروجها للشعب المصري.





وأضاف "وهدان"، خلال حواره مع برنامج "حكاية جديدة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أن من أهم التشريعات المنتظرة قانون المحليات، وهناك رغبة في إصدار تشريع خاص بانتخابات المحليات، وأخر خاص بالإدارة المحلية والفصل بين الإثنين.





وأوضح، أن قانون الإدارة المحلية يعالج الكثير من المشكلات باعتباره اكثر مرفق يتعامل معه المواطنين من خلال النظافة والبناء وتراخيص البناء والرصف، مشددًا على أننا بحاجة لتشريع يطبق اللامركزية في المحليات، والتي تنقسم لجزء مالي وأخر إداري يتم الفصل بينهم بحيث يكون للمحافظ السلطة في اتخاذ قرارات بكافة مناحي المحافظة، منوهًا بأن قانون الإدارة المحلية مرهون بخطة الدولة الكاملة لترسيم الحدود، مشددًا على أن ترسيم الحدود بين المحافظات أمر هام وضروري.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدأ عملية التصويت للمصرين بالخارج لانتخابات مجلس النواب من اليوم الإثنين 19 أكتوبر، في التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة.





وأكدت الهيئة أن عملية التصويت للمصرين بالخارج تستمر ليومي 19 و20 أكتوبر، وتتم خلال البريد السريع، وإرسال الأظرف الخاصة بهم إلى البريد بكل دولة، على أن تستقبل السفارات المصرية بالدول الأظرف خلال أيام 21،22، 23 أكتوبر.





وترصد "الفجر" في السطور التالية الخطوات الصحيحة لعملية التصويت للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب:





١- ينبغي اولا طباعة بطاقات التصويت والإدلاء بالصوت.





٢-على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسماءهم ورموزهم الانتخابية ببطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي.





3- يقوم الناخب بانتخاب القائمة ببطاقة الاقتراع المخصصة لنظام القوائم.





4- ينبغي علي الناخب وضع بطاقتي الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أي معلومة أو بيانات من الخارج.





5- يتم وضع المظروف الصغير داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت.





6- يدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها.





7- يتم بعد ذلك إرسال الأوراق للجنة الانتخابية عن طريق البريد المستعجل.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 20 ألفًا و432 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، لإجراء انتخابات مجلس النواب في المرحلتين، من بينها 10 آلاف و140 لجنة انتخابية للمرحلة الأولى، و10 آلاف و292 لجنة للمرحلة الثانية.





وزادت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عدد اللجان الانتخابية عن عدد لجان انتخابات مجلس الشيوخ التي تمت على مرحلة واحدة في 14 ألفا و92 لجنة فقط، نظرا لكثرة عدد الدوائر الفردية في انتخابات مجلس النواب، حيث تبلغ 143 دائرة بالنظام الفردي، فضلا عن الوقاية من انتشار فيروس كورونا أثناء عمليات التصويت، وزيادة عدد الناخبين في قاعدت البيانات.



