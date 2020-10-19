البورصة المصرية تفقد 338 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم









أـنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الاثنين، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ،مع نشاط نسبي على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الاسهم الخبرية.





وخسر رأس المال السوقي 338 مليون جنيه، ليغلق عند 623.906 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11171 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2871 نقطة.





فقد سجلت البورصة المصرية تداولات بحوالي 913.3 مليون جنيه ، بأحجام تداول وصلت لـ 282.1 مليون ورقة منفذة علي عدد 34.2 ألف عملية بيع وشراء .