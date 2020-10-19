البورصة المصرية تفقد 338 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


أـنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الاثنين، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ،مع نشاط نسبي على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الاسهم الخبرية.

 وخسر رأس المال السوقي 338 مليون جنيه، ليغلق عند 623.906 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11171 نقطة، فيما  صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2871 نقطة.

 فقد سجلت البورصة المصرية تداولات بحوالي 913.3 مليون جنيه ، بأحجام تداول وصلت لـ 282.1 مليون ورقة منفذة علي عدد 34.2 ألف عملية بيع وشراء .

وقد تم التداول علي عدد 188 شركة ارتفع منها 72 شركة وانخفض 91 شركة وإستقر نحو 25 شركة .


وعن تعاملات المستثمرين في البورصة  ، فقد إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بحوالي 442.8 مليون جنيه ، بينما إتجهت تعاملات  المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بحوالي 414.4 مليون جنيه و 28.4 مليون جنيه.

وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 76.1 % من إجمالي التعاملات ، فيما إستحوذت تعاملات الأجانب والعرب علي نسبة 21.9% و1.8% علي التوالي.

وإستحوذت تعاملات المؤسسات علي نسبة 72.1% والأفراد علي نسبة 27.8% من إجمالي التعاملات ، وذلك طبقاً لما ورد بالموقع الرسمي للبورصة المصرية .

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ ساعتين

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أمير عزمي مجاهد يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات خالد جلال مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام جلسة الأربعاء

أخبار البورصة .. 149.3 مليون جنيه مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة اليوم

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسات الأسبوع

وسط تباين بأداء المؤشرات ..البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام اتعاملات

بختام التعاملات .. البورصة تربح 1.3 مليار جنيه وسط تباين بأداء المؤشرات

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»