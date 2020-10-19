البورصة المصرية تفقد 338 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم
الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:49 م
نيفين سمير
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أـنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الاثنين، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ،مع نشاط نسبي على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الاسهم الخبرية.
وخسر رأس المال السوقي 338 مليون جنيه، ليغلق عند 623.906 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11171 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2871 نقطة.
فقد سجلت البورصة المصرية تداولات بحوالي 913.3 مليون جنيه ، بأحجام تداول وصلت لـ 282.1 مليون ورقة منفذة علي عدد 34.2 ألف عملية بيع وشراء .
وقد تم التداول علي عدد 188 شركة ارتفع منها 72 شركة وانخفض 91 شركة وإستقر نحو 25 شركة .
وعن تعاملات المستثمرين في البورصة ، فقد إتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بحوالي 442.8 مليون جنيه ، بينما إتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بحوالي 414.4 مليون جنيه و 28.4 مليون جنيه.
وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 76.1 % من إجمالي التعاملات ، فيما إستحوذت تعاملات الأجانب والعرب علي نسبة 21.9% و1.8% علي التوالي.
وإستحوذت تعاملات المؤسسات علي نسبة 72.1% والأفراد علي نسبة 27.8% من إجمالي التعاملات ، وذلك طبقاً لما ورد بالموقع الرسمي للبورصة المصرية .
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