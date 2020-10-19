عارضان كوبيان ومواهب شابة وأغانى لأول مرة فى حفل "بغدادى بيج باند" بالأوبرا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
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يستعد المايسترو الدكتور مجدى بغدادي، لإحياء حفل الثامنة مساء الجمعة 23 اكتوبر على المسرح الصغيربدار الأوبرا المصرية.


ومن جانبه قال الدكتور مجدى بغدادي، ان الحفل يتضمن عدد من المفاجأت الفنية والتى تقدم لأول مرة هى اداء عدد من اعمال الجاز العالمية منها بنت من اينانيما، الافضل هذه الليلة.


ويشارك أيضًا في الحفل عارضان كوبيان يقدمان تابلوهات راقصة تتناغم مع بعض الاعمال الغنائية التى يتضمنها البرنامج.


وأضاف الدكتور مجدي بغدادي،قائلًا: "انه كالعادة يتيح الفريق الفرصة للمواهب الواعدة حيث يشارك عازف الترومبيت الشاب على مجدى بالغناء الى جانب موهبه اخرى يتم الاعلان عنها خلال الحفل، واشار أن البرنامج يتضمن مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز ومختارات من الحان الموسيقى العربية التى اعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز منها برازيل، مزاج جيد، موجة، ابريل في باريس، كرنفال لوس ريوس، مامبو جامبو، شيئ صغير مجنون يدعي الحب، نيويورك نيويورك، رقصة القمر، حلق بى الي القمر، غنى غنى واهل المحبة".


‬جدير بالذكر أن الدكتور مجدي بغدادي،تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990 يعمل أستاذا لهذه الالة بكونسرفتوار القاهرة، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003، اسس فرقته بغدادي باند عام1996 وتعد أول فرقة مصرية تخصصت فى تقديم الموسيقى الغربية لفرقة البيج باند وتضم مجموعة من أمهر العازفين المصريين، شغل عدة مناصب بالمعهد العالى للكونسيرفتوار باكاديمية الفنون كما شغل منصب رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه.

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