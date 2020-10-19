"لاجارد" تؤكد ضرورة نجاح حزمة إنقاذ الاتحاد الأوروبي بمواجهة كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكدّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الاثنين "ضرورة" نجاح حزمة الإنقاذ التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والبالغة 750 مليار يورو لمواجهة وباء كوفيد-19 وأن يتم صرف التمويل الموعود في الوقت المحدد، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وقالت لاجارد في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت على موقعها على الإنترنت "إذا لم يتم توجيه (الأموال)، وإذا اختفت في الآلية الإدارية ولم تصل إلى الاقتصاد الحقيقي لدفع بلداننا نحو (الاقتصاد) الرقمي والأخضر، فسنكون قد أهدرنا فرصة تاريخية لتغيير المسار".

وافق قادة الاتحاد الأوروبي على الخطة، غير المسبوقة في نطاقها والتزاماتها، في يوليو، لكنها بقيت عالقة في البرلمان الأوروبي بسبب خلاف حول ما إذا كان يجب ربط المدفوعات بالتنفيذ الصارم لسياسات الاتحاد الحقوقية من قبل بعض الدول الأعضاء مثل بولندا والمجر.

ولدى سؤالها عما إذا كانت قلقة من احتمال تأجيل أموال الإنقاذ وتأخر وصولها، قالت لاجارد إنّ "هدف المفوضية الأوروبية هو أن تكون قادرة على صرف الأموال في بداية عام 2021 ويجب الالتزام بذلك تماما".

وتابعت أنّ "الأمر متروك الآن للدول الأعضاء الذين يتعين عليهم تقديم خطط الإنعاش الخاصة بهم -بعضهم قاموا بذلك بالفعل- والأمر متروك للمفوضية التي يجب أن تراجعها بسرعة".

وصرّحت الفرنسية التي تولت إدارة صندوق النقد الدولي قبل تولي مهامها في المصرف المركزي الأوروبي "يجب على القادة السياسيين أيضا التحرك بسرعة".

وأضافت "من المهم أن تنجح هذه الخطة الاستثنائية، التي كسرت المحرمات المهمة (بشأن دور الاتحاد الأوروبي) في العديد من البلدان".

جاء الاختراق الرئيسي في حزمة الاتحاد الأوروبي من ألمانيا وموافقتها على اقتراض الأموال وإنفاقها بشكل جماعي لمساعدة الدول التي كانت مواردها المالية الضعيفة حتى ذلك الحين تعتبر عقبة لا يمكن التغلب عليها أمام هكذا عمل مشترك ومسؤولية.

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى تغليب "روح التوافق" لحل الخلافات بشأن حزمة الإنقاذ في البرلمان الأوروبي.

أخبار تهمك

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ أقل من ساعة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ أقل من ساعتين

أمير عزمي مجاهد يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات خالد جلال مع البنك الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

12:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»