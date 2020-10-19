إصابة 8 أشخاص في حادث محور الأوتوستراد

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تسبب حادث حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل، أعلى امتداد محور الأوتوستراد، بنطاق مدينة 15 مايو في إصابة 8 أشخاص.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمحور الأوتوستراد، وانتقل رجال المرور الى المكان وتم رفع حطام الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.