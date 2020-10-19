تستمر لأيام.. خريطة أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

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حذرت عدد من الجهات المختصة في البلاد من سقوط أمطار في أماكن مختلفة من محافظات مصر خلال الساعات المقبلة، وذلك لتوعية المواطنين للاستعداد لتلك الموجة حتى لا يتعرضون لأية إيذاء على المستوى الصحي، ومعرفة كيفة التعاون مع تلك الموجة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" خارطة بأبرز المناطق التي ستشهد سقوط للأمطار خلال الساعات المقبلة وفقا لتوقعات الجهات المختصة:



- تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأجزاء من الصحراء الغربية يومى الثلاثاء والأربعاء، وتم اعلان حالة الطوارئ بمركز التنبؤ، حيث يوجد وحدة الإنذار المبكر بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.



- حذّر مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، من أمطار غزيرة يومى الخميس والجمعة على السواحل الشمالية تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة.





- توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد الأربعاء القادم لموجة من التقلبات الجوية، وسقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة وشمال الصعيد، تصل للسيول على سيناء.



- من المتوقع يوم الأربعاء 21 أكتوبر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية " السلوم – سيوة- مطروح – الضبعة – الإسكندرية"، ومناطق من الوجه البحرى "البحيرة – كفر الشيخ" تمتد متوسطة على باقى محافظات الدلتا.



- بداية من الخميس حتى الأحد المقبل تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، وتتكون متوسطة وخفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وتكون غزيرة على شمال ووسط سيناء تصل لحد السيول.



- من يوم الخميس 22 أكتوبر وحتى الأحد القادم 25 أكتوبر، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية" السلوم – مطروح – سيوة – الضبعة – الإسكندرية – رشيد – دمياط"، ومناطق من الوجه البحرى " البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – المنوفية- الشرقية"، ومدن القناة "بورسعيد – الإسماعيلية – السويس"، والسواحل الشرقية للبلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد" الفيوم – بنى سويف – المنيا".







