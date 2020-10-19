أفواج سياحية من أنحاء العالم تزور المتحف المصري بالتحرير وأهرامات الجيزة (صور)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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استقبل المتحف المصري في التحرير، ومنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، عددًا من الأفواج السياحية من دول منها أوزبكستان وأوكرانيا وكازاخستان، وبيلاروسيا وأوكرانيا وصربيا.

ومن ناحيتها قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف إن زيارة هذه الأفواج السياحية للمتحف تضمنت جولات في قاعات المتحف المختلفة ومنها قاعة توت عنخ امون وقاعة يويا وتويا وغيرها.

وفي ذات السياق قال أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم إن المنطقة زارها وفود من دول بيلاروسيا وأوكرانيا وصربيا، مشيدين بالإجراءات الاحترازية المطبقة في جميع المواقع الاثرية والمتاحف والمنشآت الفندقية والسياحية في مصر.

ومن ناحيتها قالت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إن جميع المعالم الأثرية تستقبل منذ استئناف حركة السياحة الثقافية كافة السائحين بشكل منتظم.

يأتي ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الثقافية فى مصر اعتبارا من أول سبتمبر الماضي، وأعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بجو مصر الدافئ والمشمس.

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مصر اهرامات الجيزة المتحف المصري في التحرير السياحة الاثار

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