حراسة المرمى كلمة السر في تألق الأهلي والزمالك بالمغرب

أسدل الستار على مباريات الذهاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم حيث حقق الأهلي والزمالك إنتصارين في المغرب على حساب العملاقين الوداد والرجاء على الترتيب في مدينة الدار البيضاء.









ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الوداد بهدفين مقابل لا شيء يوم السبت وقعهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول فيما تمكن الزمالك من العودة منتصراً أمس الأحد على حساب نادي الرجاء بهدف المغربي أشرف بن شرقي.









ولعل اللافت في الموضوع أن كلمة السر في تحقيق الأندية المصرية للإنتصارات بالمغرب جاء بسبب حراسة المرمى حيث نجح محمد الشناوي في التصدي لركلة جزاء نفذها بديع أووك لاعب الوداد وخرج بشباك نظيفة.









وحصل الشناوي الذي نجح في التصدي لركلة الجزاء الرابعة هذا الموسم في الحصول على جائزة رجل المباراة بعد الوقوف كسد منيع في وجه غارات الفريق المغربي.









في الوقت الذي نجح محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في الحصول على دور البطولة في مباراة الرجاء بعد أن خرج هو الآخر بشباك نظيفة وأنقذ رأسية رائعة من مهاجم الفريق المغربي بالإضافة إلى 3 محاولات محققة للتسجيل.









ويشكل تألق الشناوي وأبوجبل في المباريات الأفريقية تحدي وتنافس كبير بين الثنائي على حراسة مرمى المنتخب المصري الوطني خلال التوقف الدولي الشهر القادم.



