الأهلي ينفي حصول محمد الشناوي على أي بطاقة صفراء خلال مباراة الوداد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حصول محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على أي بطاقة صفراء خلال مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأكد «عبدالحفيظ» أن «الشناوي» غير مهدد بالغياب عن مباراة النهائي الإفريقي، حال حصوله على إنذار جديد في مباراة العودة أمام الوداد الجمعة المقبل.


وأوضح أن الشناوي لديه إنذار واحد فقط، ناله في مباراة العودة أمام صن داونز في الدور ربع النهائي من البطولة، مؤكد أن ما تردد حول تلقيه إنذارا ثانيا أمام الوداد غير صحيح تماما.


 واختتم عبد الحفيظ تصريحاته موضحا أن لائحة الاتحاد الإفريقي المنظمة للبطولة تنص على إيقاف اللاعب عند حصوله على ثلاثة كروت صفراء،   وأن الأهلي غير مهدد بالحرمان من أي لاعب، حال تخطيه مباراة العودة أمام الوداد، وبلوغه المباراة النهائية في النسخة الحالية من دوري رابطة الأبطال.

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