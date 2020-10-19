كريم قاسم يسترجع ذكرياته في الجونه مع جمهوره

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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استعاد الفنان كريم قاسم، ذكرياته من مهرجان الجونة عام 2019 و نشر صورة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق كريم قاسم على الصورة قائلا :" Gouna film festival 2019 "، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.


وكان كريم قاسم في الصور علي البحر يرتدي قميصا باللون الابيض و بنطلون بنفس اللون.


وتصدر النجم كريم قاسم غلاف العدد الجديد من مجلة Digital Studio رائدة صناعات إنتاج الأفلام والتلفزيون والبث في الشرق الأوسط.


وتحدث كريم قاسم في العدد الجديد من مجلة Digital Studio عن تجربة انتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان " الحفرة" والذي يدخل بيه عالم الإنتاج السينمائي كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وعن أعمال القادمة.


وظهر كريم قاسم على الغلاف بجلسة تصوير جديدة مع المصور محسن عثمان وستايلست ندا حسام وملابس من dstore Egypt.


يذكر أن كريم قاسم قد شارك في عدد من الأعمال العالمية منها The First Line وSawah اللذين يعرضا الآن على منصة Netflix كما شارك في المسلسل البريطاني The State

كريم قاسم يسترجع ذكرياته في الجونه مع جمهوره
كريم قاسم يسترجع ذكرياته في الجونه مع جمهوره

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