البنك الزراعي يستعد لاطلاق برنامج تمويلي جديد للفلاحين

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:56 م
علاء فاروف
علاء فاروف
محمد عصام
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كشف البنك الزراعي المصري، عن أنه يستعد لإطلاق برنامج للتمويل متناهي الصغر يستفيد منه مواطنين محدودي الدخل والفلاحين في تنفيذ مشروعتهم لتحسين مكانتهم الاقتصادية.

 

وأوضح البنك الزراعي في بيانا له، أن هذا البرنامج الذي أقترب من وضع  تفاصيله النهائية، يوفر قروض بقيمة تتراوح بين 2 ألف جنيه وحتى 10 الالاف جنيه؛ يستفيد منها أصحاب الحرف اليدوية البسيطة، وصغار التجار بالريف.

 

 

وأضاف، أن هذا البرنامج التمويلي سوف يتم إتاحته للمرأة الريفية أيضا لتمكنها اقتصاديا وتشجيعها على تنفيذ مشروعاتها من التربية المنزلية للدواجن والماعز والطيور والمشغولات اليدوية ومنتجات الالبان.

 

ويمتلك البنك  الزراعي العديد من البرامج لخدمة الفلاحين من ضمنها  مشروع إحياء البتلو ، والذي ضاعف حجم تمويلاته مؤخر إلى 2 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه، كما يشترك مع وزارة الزراعة في تطوير عدد من مزارع الإنتاج الحيواني.

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