"من خمس دول".. 5 أفواج سياحية تزور الغردقة والأقصر (صور)

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توافدت أمس عدد من الوفود السياحية من دول فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وأوكرانيا وبيلاروسيا إلى مدينة الأقصر قادمة من مدينة الغردقة ضمن رحلات "اليوم الواحد"، وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية المختلفة.



يأتي ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الثقافية فى مصر اعتبارا من أول سبتمبر الماضي.



وزارت الوفود معابد الكرنك، والأقصر في البر الشرقي، ثم توجهوا إلى البر الغربي لزيارة معبد حتشبسوت وتمثالي ممنون، ومقابر وادي الملوك.



وأعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بجو مصر الدافئ والمشمس.



ومن ناحيتها قالت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إن جميع المعالم الأثرية تستقبل منذ استئناف حركة السياحة الثقافية كافة السائحين بشكل منتظم.

