النائب العام يأمر باتخاذ اللازم قانونا بشأن بطلة "ضارب عليوي"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بإحالة البلاغ المقدم من المستشار أشرف فرحات المحامي ضد الراقصة ليندا مارتينو بطلة كليب "ضارب عليوي" للمطرب مصطفى شوقي.. الي نيابة وسط القاهرة للإتخاذ اللازم قانونا والتحقيق ـ بحسب تصريحات مقدم البلاغ ـ


وقال فرحات في بلاغه إنه مؤخرا ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كليب "ضارب عليوي" لمطرب يُدعى "مصطفى شوقي"، برفقة المشكو في حقها، وقد حقق نسب مشاهدة عالية جدا تخطت 2 مليون مشاهدة، ولكن ما أثار الجدل هو ظهور المشكو في حقها في شكل غير لائق ومثير للغرائز والفتن.

مما أثار حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتم شن هجوم كبير على الكليب وعلى الشركة ذاتها، التي دائما تستخدم الرقص كنوع من أنواع إنجاح الكليبات، دون مراعاة للقيم والمبادئ التي يحرص عليها المجتمع المصري".

وأضاف "فرحات" في بلاغه: "فحين يخرج علينا الفن بتلك النوع من المنتجات الفنية وبهذا التعدي على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، حيث تم نشر الفيديو الخاص بالأغنية لمدة 5 أيام تقريبا، حتى حقق الغرض من نشره بجمع المتابعين والمشاهدين، ثم يعود ويطرح للتداول بعد حذف تواجد المشكو في حقها، والتي خرجت بدورها مدافعة عن نفسها وقالت إنها رفضت التصوير ببدل الرقص، لأنها تعي أن هذه الفديوهات تدخل البيوت المصرية".

وأضاف: "ما يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات المشكو في حقها يعد بالفعل فعل علني خادش للحياء، وأن حملتنا (خليها تنظف)، لم تولد لتحارب فتيات يقمن بالعمل على فيديوهات هي في الأساس عمل فني تم إطلاقه للتداول، بل لكون الفعل يشكل جريمة وفقا للقوانين المصرية".

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