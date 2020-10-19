الري تعلن حالة الطوارئ في هذه المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، اليوم الاثنين عن توقعات سقوط أمطار خفيفة وقد تصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأجزاء من الصحراء الغربية يومى الثلاثاء والأربعاء.

وتم اعلان حالة الطوارئ بمركز التنبؤ، حيث يوجد وحدة الإنذار المبكر بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها بـ72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

وشكلت هيئة حماية الشواطئ غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة أن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة، حتى نهاية فصل الشتاء.

أخبار تهمك

بشرى سارة للرجاء قبل موقعة الزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

منذ ساعة و 19 دقيقة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بدر يانون يبلغ الأهلي بموعد خضوعه للفحوصات الطبية

منذ حوالي 4 ساعات

إلغاء حبس سما المصري سنتين في قضية سب ريهام سعيد

منذ يوم

"الصحة": تسجيل 127 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تعليقات ورد فعل المغاربة على هزيمة الرجاء أمام الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة تواجه موسيماني قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

ثلاثي الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

منذ حوالي 21 ساعة

خاص- حقيقة غياب الشناوي عن المباراة النهائية لدوري الأبطال حال التأهل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للقوات المسلحة

07:02 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

10:16 ص

مفاجأة الزمالك في صفقة عمر خربين

02:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»