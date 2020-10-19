ديانا حداد تبهر جمهورها بإطلالة جديدة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكانت ديانا حداد، في الفيديو من المالديف وهي في البحر، وعلقت ديانا على الفيديو قائلة: "أنا والبحر والطبيعة قصة متعة لا تنتهي". 


وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.


وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.
ديانا حداد تبهر جمهورها بإطلالة جديدة
ديانا حداد تبهر جمهورها بإطلالة جديدة

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