التعليم: إطلاق قناة تعليمية على «يوتيوب» قريبًا

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استجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمطالب بعض المعلمين وأولياء الامور بتوفير قناة تعليمية على اليوتيوب.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تصريح له على جروب «ائتلاف معلمي مصر» نعمل على توفير ذلك قريبًا لمن لا يستطيع المتابعة من خلال عرض القنوات.

وكانت قد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صحفي لها:" شاهد الآن محتوى المواد التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الإبتدائى حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا".



وأضافت: تردد: ١٢٣٠٣ أفقي معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ معامل تصحيح الخطأ: ٥٦



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: هذه القناة يتم بثها على "النايل سات" وكما قلنا سابقا سوف يبدأ ارسال قناة موازية لمقررات السنوات الاول حتى الثالث الابتدائي والمرحلة الثانوية يوم ١٥ نوفمبر ان شاء الله وكذلك قناة ثالثة للتعليم الفني في منتصف نوفمبر ٢٠٢٠.