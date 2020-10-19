مباريات لا تفوتك في دوري أبطال أوروبا





يبدو أن هناك أسبوع حاسم مشتعل في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى مواجهة الكلاسيكو المثيرة بين برشلونة وريال مدريد.





دوري أبطال أوروبا





يستضيف بايرن ميونخ حامل اللقب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء، فيما يستضيف الوصيف باريس سان جيرمان فريق مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويمكن للجماهير الحضور مع الالتزام بالقواعد المحلية لمكافحة فيرس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، ويحل إشبيلية الإسباني حامل لقب الدوري الأوروبي ضيفا على تشيلسي الإنجليزي، فيما سيكون ريال مدريد الإسباني (صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب) على موعد مع مواجهة أمام شاختار دونتيسك الأوكراني.





الدوري الأوروبي





تنطلق المسابقة الثانية في أوروبا خلال الاسبوع الجاري، حيث يسافر أرسنال الإنجليزي لمواجهة رابيد فيينا النمساوي، فيما يستضيف توتنهام فريق لاسك لينز النمساوي يوم الخميس، وفي اليوم نفسه يلتقي سيلتك الاسكتلندي مع ميلان الإيطالي في مواجهة بين فريقين سبق لهما التتويج باللقب الأوروبي، وتتضمن باقي المباريات مواجهة تجمع باير ليفركوزن الألماني بنيس الفرنسي ونابولي الإيطالي مع الكمار الهولندي وهوفنهايم الألماني مع ريد ستار بلجراد الصربي.





الكلاسيكو





سيكون لدى برشلونة وريال مدريد أسبوعا حافلا، فبالإضافة إلى انطلاقتهما في دوري أبطال أوروبا، سيتواجهان معا في أكبر مباريات الكرة الإسبانية يوم السبت المقبل، وكان الفريقان تعرضا للهزيمة في المرحلة الماضية من الدوري الإسباني، حيث خسر ريال مدريد صفر/ 1 أمام قادش، فيما تعرض برشلونة للهزيمة بنفس النتيجة أمام خيتافي.





الدوري الألماني





يتطلع بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني إلى صدارة جدول الترتيب ، حينما يواجه فريق آينتراخت فرانكفورت ، بينما سيحاول المتصدر لايبزج الدفاع عن صدارته حينما يستضيف هيرتا برلين يوم السبت المقبل، فيما تعد مباراة الاسبوع تلك التي ستجمع بين بوروسيا دورتموند وشالكه في مباراة ديربي.





فريق عمل رابطة الدوري الألماني





تجتمع المجموعة الثانية من أصل ثلاث مجموعات عمل بفريق عمل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، لمناقشة مستقبل كرة القدم الاحترافية غدا الثلاثاء، وسيكون من بين المشاركين الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبيل بالإضافة إلى أوليفير بيرهوف مدير اتحاد كرة القدم الألماني، وستتناول مجموعات العمل العلاقة بين الرياضة والعمل والمجتمع.



