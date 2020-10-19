محب الرافعي: القيادة السياسية مهتمة بجعل التعليم في الصدارة (فيديو)

وجه الدكتور محب الرافعي، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اختياره ضمن المعينين بمجلس الشيوخ.





وقال "الرافعي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم الاثنين، إن مجلس الشيوخ يضم مجموعة متنوعة من المتخصصين بكافة المجالات التعليمة والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، لافتًا إلى أن المجلس له دور أساسي في اقتراح مشروعات قوانين، وهذا هام جدًا خلال الفترة المقبلة.





وتابع عضو مجلس الشيوخ، أننا بصدد تقديم مشروعات قانون للتعليم في ظل تطوير المنظومة، وسوف يعرض على مجلس الشيوخ قبل ذهابه للبرلمان لاعتماده، مشددًا على أن هناك اهتماما من القيادة السياسية لجعل التعليم في الصدارة، موضحًا أن البدء في استخدام التكنولوجيا في التعليم هام جدًا، وسيتم البدء في تحويل التعليم من الحفظ والتلقين لمهارات التفكير، معقبًا: "عايزين نجهز ولادنا للتنافسية العالمية، وهذا يحتاج لتشريعات يتم تغييرها لتغيير نظام الامتحانات التقليدية".





وفيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، التي انعقدت أمس الأحد:





- توافد أعضاء مجلس الشيوخ على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.





- بدأت الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس في تمام الساعة 12 ظهرًا.





- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، ترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.





- وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.





- وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، حيث بدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم أدى عضوا المجلس، المعاونان له في إدارة الجلسة، اليمين، ثم أدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر.





- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، أدي عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.





- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، تم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.



